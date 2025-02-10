紀檢機關化解不動產辦證難

福建省建寧縣紀委監委聚焦不動產“辦證難”問題，深入庭前院裡、田間地頭，面對面傾聽群眾心聲，推動解決相關問題。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在濉溪鎮福寧小區瞭解不動產權證辦理情況。（圖片來源：國家紀委監委網站） 中評社北京2月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，民以居為安。不動產權證是權利人享有不動產物權的證明，小小一本證，牽動萬家心。



去年以來，各地紀檢監察機關聚焦不動產“辦證難”這一關係民生、群眾反映集中的問題，將其與群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作深度融合，以群眾需求為導向，開展專項監督，強化協調聯動，切實為群眾辦實事、解難題。



這不僅是對群眾訴求的積極回應，也是對基層不正之風和腐敗問題的有力亮劍。各地紀檢監察機關以“小切口”推動“大民生”，切實守護群眾安居夢。



依規依法，從發現“一件辦不成”到促成“一類辦得成”



渭濱區是陝西省寶雞市的主城區，個別項目不動產權證辦理難是群眾此前反映強烈的老大難問題。



“我們立足職責定位，聚焦上級決策部署跟進監督，將推動解決不動產‘辦證難’作為群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治的重要一環，通過‘小切口’整治倒逼職能部門解決群眾急難愁盼問題。”渭濱區紀委書記、監委主任法拉索說。據瞭解，集中整治開展以來，渭濱區已辦理首次不動產登記2862戶，辦理不動產轉移登記794戶。



針對部分歷史遺留問題，在“尊重歷史、依法辦理”原則下，該區在全市率先開展“證繳分離”試點，推進解決老大難問題。



“新界城小區2016年交房，因開發商挪用代收的維修資金和契稅，導致無法辦理不動產登記，經過綜合研判，確定其作為‘證繳分離’試點。”專班工作人員柏林介紹。