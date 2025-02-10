富權：“院際協調”，“鴻門宴”還是喝咖啡？

中評社香港2月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：“院際協調”：“鴻門宴”還是喝咖啡？以下為文章內容。



賴清德定於今日下午三時在“總統府”召集五院院長會商“國政”，主題由三個，分別是“因應國內外政經局勢”、“增進院際協調合作”、“凝聚朝野共識以推動國政”三大目標，但其實目標是針對“立法院”大幅刪砍“總預算案”，由賴清德主導，發動“行政院”、“司法院”、“監察院”、“考試院”正副院長，向“立法院”正副院長尤其是韓國瑜痛陳“預算遭刪，窒礙難行”，以“五打一”的態勢，逼迫韓國瑜“修正自己的作為”。另外，還將針對法案爭議，向韓國瑜“力陳利害”。因此，此場“院際協調”，被台灣地區政媒兩界形容為“鴻門宴”。



但賴清德為了消弭“五打一”的直觀及“鴻門宴”的形象，其幕僚精心設計了進“院際協調”的流程，先行安排五院正副院長在“晴廳”等候，賴清德到場致意後，再率領蕭美琴及五院正副院長一同出發前往大禮堂會商，以表達“五院國政會商”初衷，是以“團結”為核心出發，期望透過溝通增進“院際協調”合作之深意。



這個選擇在“晴廳”致意的安排，是運用了其命名的背景。二零零五年，“總統府”透過互聯網徵集“總統會”的名稱，經網友票選正式命名為“台灣晴廳”，象徵希望台灣永遠晴空萬里，順風揚帆、國泰民安之意；同時，“晴”與“情”、“擎”二字讀音相同，有期許台灣“團結和諧，重情重義，國家安和樂利”之意。



但是，賴清德率領由民進黨完全掌握的“行政院”、“司法院”、“監察院”、“考試院”正副院長向韓國瑜痛陳“預算遭刪，窒礙難行”，據說各院都將以因其預算遭到刪砍而難以正常運作，向韓國瑜“訴苦”，大有“五打一”的態勢，因而也就有邀請韓國瑜赴“鴻門宴”的意況。



賴清德啟動這次“院際協調”，是根據“憲法”第四十四條的規定，“『總統』對於院與院間的爭執，除『憲法』有規定者外，得召集有關各院院長會商解決”。而在一九四六年“立憲”之後，歷任“總統”都尚未行使成功過的權力，過去並不輕易啟動。

