特朗普宣布對所有鋼鐵及鋁徵收25％進口關稅

中評社香港2月10日電／外電報道，美國總統特朗普表示，將於周一（10日）宣布對所有鋼鐵及鋁加徵25％的進口關稅，新關稅將適用於來自所有國家的進口金屬，但並未具體說明生效日期。



他還表示，將在本周稍後宣布對美國進口徵稅的國家實施相應關稅。 目前尚不清楚新關稅是否仍適用於墨西哥及加拿大，這兩個國家是美國重要的金屬供應國。而特朗普的整體關稅計劃的規模仍然未明，他還威脅將對其他商品徵收關稅，包括藥品、石油及半導體，並考慮對歐盟徵收進口關稅。