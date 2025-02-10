紅火的年集見證中國地道的年味

中評社北京2月10日電／據人民日報報導，如果集市是有色彩的，那麼年集一定是火紅的。



如果集市是有溫度的，那麼年集一定是熱氣騰騰的。



年的氣息早早就來了。順著風的方向溯源，在熙熙攘攘的鄉村大集上豁然開朗：年味是從年集上傳來的。最有年味的當數春聯、香燭、紅燈籠、窗花、年畫和各種掛件。一排排掛在帷帳上的大紅對聯，似乎在演繹千門萬戶的新年景象，它們站成了宏大的幾面牆。墨跡油亮的字落在鮮艶的紅紙上，就像燕子銜來了春天。每一副對聯都擎著各自的使命和祝福，承載著富貴、平安的希冀和對日子的感恩。



火紅的對聯在等待一雙雙手帶它們奔赴一戶戶門庭。擠在對聯前的多半是男人，他們要給自己的門戶挑選最佳的祝禱之詞。他們盤算著：街門上的對聯要端莊大氣，堂屋門上的要賢淑正氣，孩子房門上的要有靈氣。手上指指點點，心裡詳加品評，總會有中意的對聯被請回家去。



手工的紅燭如倒掛金鐘一般懸掛在一條條繩子上。它們腰身勻稱，紅袍加身，身上燙著的金字合轍押韵，熠熠閃光，是一副副袖珍的對聯。這紅燭將在除夕夜照亮一戶戶人家的笑容。緊靠紅燭的是香。過年時，內心有好多情感要表達，燃一炷香敬天地、敬祖先、感恩時代，人們在傳統儀式中借香燭表達心跡。



各種火紅的掛件擁擠在年集上，映紅了臘月的天空。碩大的紅燈籠撐起圓滿的祝願，燈籠穗的黃色流蘇在風裡曼妙地飄；大大小小的“福”字被紅色中國結盤托出來，漫溢著幸福。最難得的是在山坳裡的鄉村大集上，竟然發現了手工剪的窗花。大紅紙剪成的窗花，式樣古樸，滿載歲月的故事，不一會兒就被搶購一空。賣窗花的老人說：“好些年不剪了，沒想到人們這麼喜歡。”買窗花的城裡人說：“這太珍貴了，買回去不舍得貼窗戶，要收藏。”



年畫攤一片連一片，連成了花團錦簇的海。女人們被色彩斑斕的年畫絆住了腳。鳳凰牡丹、亭台樓閣、豐收田園，她們越看越喜歡。畫上雪白的胖娃娃就像自己的孩子，盛放的花朵就是自家門前的花園，挺拔的鬆竹正是縣城那些公園的樣子。這些原先想也不敢想的圖景，漸漸成了自己見過的世面，後來又變成了自己的好日子。儘管把最漂亮的年畫往家買吧，咱的日子會過得跟畫上的一樣好呢。



一副副對聯頌揚的是國泰民安，一盞盞蠟燭照亮的是游子歸家的路，一串串紅燈籠照亮的是幸福團圓，一幅幅年畫繪就的是美好藍圖。偶爾下點雪，雪打紅燭的年集更有韵味；偶爾刮點風，風滿天空更顯出年集的熱鬧溫暖。



那些花從年畫上走下來了。鮮艶的蝴蝶蘭、杜鵑、仙客來、瓜葉菊、鬱金香、香雪蘭，赤橙黃綠青藍紫，繽紛的色彩讓趕集的人拔不動腿。他們嘖嘖著：“真是神奇了，寒冬臘月開這麼多鮮花。”“這年頭，神奇的事太多了，這不算啥。”來自南方的砂糖橘、蜜橘、蘆柑、臍橙，整車整車地拉到年集上。溫室大棚裡新摘的草莓嬌艶欲滴、吹彈可破，誘人口水直想突圍。

