港大研大型計算技術　探索人類細胞信息

中評社香港2月10日電／香港大學工程學院生物醫學工程課程主任謝堅文教授領導的研究團隊研發了一個全新的大型計算技術──StaVia，可揭示隱藏在人類細胞中的龐大信息，技術有望幫助解決老化等全球性問題。目前，謝教授正與港大醫學院持續合作，利用StaVia研究癌症的進展，追蹤細胞從疾病早期到晚期的演變過程。



大公報報導，團隊利用StaVia分析斑馬魚胚胎的發育過程──從單細胞如何成長並發展為完整的生物體，幫助更好地理解細胞生長與疾病。團隊指出，儘管人類與斑馬魚存在明顯差異，但實際上，70%的人類基因與斑馬魚相同。



謝教授表示，StaVia讓團隊能夠首次詳細探索斑馬魚胚胎從受精後10小時至10天的完整發育過程，包括以往被忽略的細胞類型，提供有關細胞如何形成和發展的新見解，幫助團隊理解其他生物體的生長與發育。



研究團隊成員Dr. Shobana V Stassen表示，StaVia開創一個稱為“時空組學”新領域，能夠同時分析組織結構的空間信息、細胞的組學數據及其隨時間的變化。在StaVia中，構建一個直觀的“地鐵圖”，用於分析細胞在組織或器官中的時間軌跡和空間分布。



這種高精度的單細胞組學數據非常重要，能夠探測細胞的特性，並追蹤它們的轉變過程，從而瞭解疾病的進展。正因為如此，全球已開展多項研究項目，致力於繪制人體不同部位的“細胞圖譜”。這些詳細的細胞“地圖”幫助科學家精準地研究組織和器官，從而改變對細胞發育和相關功能的認識。謝教授補充，StaVia能發現許多難以用其他方法追蹤到的罕見細胞譜系與稀有的細胞命運，提供有關疾病演變的線索。