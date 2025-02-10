熱巴舞躍動雪域　非遺傳承煥新彩

阿尼在跳熱巴舞（1月5日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月10日電／據新華社報導，新年伊始，在西藏昌都市丁青縣尺犢鎮的草壩上，烏巴村文藝演出隊正在熱火朝天地排練。儘管寒風凜冽，但激昂的鼓點和熱烈的音樂，讓這片土地充滿了生機與活力。



60歲的阿尼，作為祖化熱巴舞第七代傳承人，對在此次市裡組織的熱巴舞比賽奪冠信心滿滿。提及熱巴舞，這位老人立刻打開了話匣子，一邊講述一邊情不自禁地手舞足蹈，眼中閃爍著熾熱的光芒。



這一傳承了千年的藏族傳統舞蹈是一種鼓舞，也是一種融說、唱、舞、雜技為一體的綜合性表演藝術。與悠揚舒緩的鍋莊舞不同，熱巴舞的騰躍、旋轉動作極具視覺衝擊力，鼓鈸的鏗鏘聲中盡顯高原兒女的豪情壯志。每逢藏歷新年或豐收慶典，熱巴舞都是最隆重的文化盛宴，深受當地群眾喜愛。



2006年，熱巴舞被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，丁青縣也因此被譽為“熱巴藝術之鄉”。目前，全縣已有68個村（社區）成立了熱巴文藝演出隊。



在阿尼的記憶裡，小時候勞動結束後，兄弟姐妹們總會圍坐在母親身旁，聽她講述熱巴舞的故事。從那時起，熱巴舞的種子便在阿尼心中悄然種下。14歲時，阿尼開始跟隨母親學習熱巴舞，這一跳便是46年。“農忙後，全村人圍著篝火起舞，鼓聲一響，疲憊都化為了力量。”他說。



阿尼表示：“熱巴舞深受群眾喜愛，我希望用自己的經歷傳承和發展好這門藝術。”如今，阿尼在村裡帶領著40名學生，每年還會帶著表演隊外出參加十餘場演出。令他欣慰的是，他的首批弟子已開始收徒教學，當地學校也主動邀請他的學生擔任舞蹈教師。