中評社北京2月10日電／網評：台灣電影春節檔“斯人獨憔悴”

來源：大公網 作者：朱穗怡



大陸電影春節檔捷報頻傳，不僅在預售階段就接連打破多項紀錄，春節期間上映後票房勢頭依然強勁，1月29日大年初一總票房破17億元人民幣，刷新大陸電影史單日最高票房紀錄。大年初一（1月29日）至大年初四（2月1日）累計電影票房超57.4億元，成為歷史春節檔同期票房新高。截至2月9日，大陸電影春節檔期總票房（含點映及預售）已突破100億元，超越北美票房成績，排全球第一。



相較於如火如荼的大陸電影春節檔，台灣地區卻是“斯人獨憔悴”，春節期間罕見沒有推出本地製作的賀歲片。此外，台灣的電視台更是把播放大陸經典電視劇作為春節的“儀式感”。島內八大電視台從2022年開始至今連續4年，每逢春節期間在網上24小時播放《甄嬛傳》，今年亦然，受到島內廣大劇迷熱捧，每年觀看的人數都創新高。台灣緯來戲劇台在蛇年春節也在線上頻道“馬拉松式”播放大陸經典劇集《琅琊榜》。大陸影視流行文化蒸蒸日上，台灣影視業卻是每況愈下，個中原因值得深究。



蛇年春節，大陸推出的賀歲片包括：神話史詩電影《封神第二部：戰火西岐》、中國影史動畫票房冠軍續作《哪咤之魔童鬧海》、武俠電影《射雕英雄傳：俠之大者》、喜劇懸疑動作片“唐探”系列新作《唐探1900》、軍事戰爭電影《蛟龍行動》，以及闔家歡動畫電影《熊出沒.重啟未來》。這當中一半都是以中華傳統文化為題材。尤其《哪咤2》以中國傳統神話故事為藍本，將中國傳統文化元素巧妙地融入到劇情、畫面和角色之中。其實這些年風靡兩岸的電影、電視劇不少都是中國傳統文化題材，例如《長安三萬里》、《封神》系列、《狄仁傑之通天帝國》、《哪咤》系列、《白蛇》、《琅琊榜》、《甄嬛傳》、《延禧攻略》、《慶餘年》、《長安十二時辰》、《知否、知否，應是綠肥紅瘦》、《夢華錄》等。由此可見，中國傳統文化是影視創作的一座巨大寶藏。但民進黨當局奉行“台獨”路線，大搞“去中國化”，凡是與大陸沾邊的都被視為“親中”、“統戰”，連島內一位主持人說了一句“晚上好”，都被民進黨網軍“攻擊”，說他“為何使用大陸用語”。在如此肅殺、壓抑的氛圍之下，台灣影視界害怕觸碰到中華文化題材被綠營“追殺”，怎能安心進行創作？由此不難理解，台灣影視界的好作品為什麼越來越少了。正如台灣輿論指出，台灣賀歲片題材受限又無市場，只能逐漸被淘汰。



民進黨當局文化部門負責人早前發表“豪言壯志”，宣稱“台灣動漫2027年超車日韓”。但台灣方面近年都拿不出可以媲美大陸電影《哪咤》、《封神》及電游《黑悟空》的作品，這樣的“豪言壯志”不過是自欺欺人的話術罷了。