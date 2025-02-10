中評社北京2月10日電／網評：中國式經濟全球化擁有堅實內部支持

來源：大公網 作者：劉兆佳



歷史經驗顯示，經濟全球化要有持續發展的能力方能行之久遠，否則便會無以為繼。過去一百多年來，世界經歷過兩波經濟全球化。第一波經濟全球化大概發軔於19世紀末至20世紀初的工業革命時期，特別是在1860年至1914年之間。這段時期被稱為自由貿易的黃金時代，國際貿易和資本流動迅速增加，國際貿易達到了前所未有的規模。第一次世界大戰的爆發標誌著第一波經濟全球化的結束。大戰導致了貿易中斷、經濟動蕩以及國家之間的緊張關係，使得全球經濟一度陷入停滯和衰退。然而，在第一波的經濟全球化中，不是參與國家內的所有民眾都是受惠者，而不少生活在西方帝國的民眾更歷盡苦難。



第二波經濟全球化在二次大戰結束後逐步發生，在1970年代開始加速，並在1990年代後因為中國在1970年代末期開始實踐改革開放戰略、蘇聯解體、東歐巨變和其他國家紛紛開放市場和貿易而席捲全世界。其實，二次大戰結束的前夕，美國意圖建構的全球經濟新秩序並非以經濟全球化為目標，反而是要建立美國的全球霸權。美國願意承認除了自由市場外，國家機構在經濟發展和市場監管方面應該擔負重要的角色，所以對混合經濟體系持正面態度。在那個體系中，美元成為世界貨幣，其他國家的貨幣與美元的匯率基本上固定下來。然而，隨著科技發展、通信和運輸成本大幅下降、貿易愈趨開放和自由、1971年美元與黃金脫鈎、各國對資本市場和金融機構的管制走向寬鬆、資本在各國之間流動越來越自由、金融全球化等情況陸續出現，第二波經濟全球化迅猛發展。然而，打從十多年前開始，那個由美國主導的第二波經濟全球化卻越來越無以為繼。隨著西方特別是美國的保護主義、單邊主義和利己主義不斷抬頭，“逆全球化”、“去全球化”和“反全球化”的趨勢日益壯大。特朗普總統上台後，更採取極為激進和粗暴的保護主義和單邊主義的政策和措施。可以說，美國主導的第二波經濟全球化開始走向結束。



西方全球化加劇經濟不平等



這兩波經濟全球化之所以缺乏持續性，既有國際原因，也有國內原因。國際原因眾所周知，主要是不少主動或被動，甚至被迫參與經濟全球化的非西方國家和地區認為以西方利益為依歸的經濟全球化對自己不公平、缺乏包容性和窒礙發展，因而難以通過促進共同發展而取得國際認受性。然而，一般而言，非西方世界缺乏力量去改造或推翻西方主導的經濟全球化，往往只能委曲求全、逆來順受。因此，兩波經濟全球化之所以難以持續的主要因素其實是來自西方國家特別是美國內部。換言之，兩波經濟全球化失敗的原因是源於西方民眾的反對和抗拒。