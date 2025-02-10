中評社北京2月10日電／網評：香港與內地金融業生機勃勃興盛可待

來源：大公網 作者：陸文英



近年來，世界風雲四起，面對百年未有之大變局，全球經濟﻿復甦動力不足，尤其是美國特朗普上台之後，發起了針對我國及香港特區的連串所謂“制裁”舉措，香港面對外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，面對種種困擾逆境，香港是奮發自強、沉著應對，還是驚慌失措、自亂陣腳？近日就有人在媒體公開宣稱：“香港金融中心地位已臨生死關頭，香港金融中心的形成是因為香港金融業是資本主義體系的一員，如果被排擠被疏離這個體系，香港金融中心必難以生存，皮之不存，毛將焉附……”雲雲，言論聳人聽聞，香港金融業什麼時候竟成了要依附西方之“皮”才能生存的“毛”？



早在2023年，中央金融工作會議就提出了“加快建設金融強國”的目標，並明確了“堅定不移走好中國特色金融發展之路”；習近平主席更強調“中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別”。因此，香港作為中國最大的金融中心決不許、也絕不會淪為西方金融的附屬附庸，香港金融業獨立自主，自成體系，有自身發展的方式方向。



中國市場吸引力不斷增強



事實上，隨著中國市場吸引力的不斷增強，我國有序擴大金融高水平對外開放，大力吸引國際資本，越來越多的外資紛紛踏足這片熱土。截至2024年6月末，在華外資法人銀行共41家，代表處共127家，在華外資銀行資產總額達3.87萬億元人民幣，去年上半年淨利149億元，較前年同期的116億元有顯著增長。



2024年，外資券商正持續加碼中國金融業務。其中包括美國著名的摩根士丹利期貨公司、摩根大通期貨公司及花旗證券等。中國證券業協會數據顯示，2024上半年，券商全行業實現營業收入2033.16億元，淨利799.9億元。外資證券公司總資產合計6220億元，占產業整體比例約5.3%，營業收入合計140億元，占業界整體比例約6.89%。



在資管領域，自2006年中國推出合格境內機構投資者（QDII）政策以來，近二十年間，QDII顯著推動了中國金融市場全球化。國家外匯管理局數據顯示，截至2024年12月末，市場上共有189家金融機構累計獲得1677.9億美元的QDII額度，與2023年同期相比，實現了101.8%的大幅成長。其中證券類機構的累計批准額度從4月底的905.5億美元增加至921.7億美元，顯示出證券類機構在QDII業務中的強勁成長動能。