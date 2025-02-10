美國暫停50億美元電動車快充站興建計劃

中評社香港2月10日電／美國政府暫停電動車快充站興建計劃，停止就各州在高速公路出口新增快充站的50億美元資助計劃。



美國交通部表示，政府正在確保該計劃能夠得到有效運作，並與其優先事項及政策保持一致，各州將無法簽訂新合約。交通部將於今年春季發布新的指引，然後將收集公眾意見，最終規則將之後公布。