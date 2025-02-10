最新研究有望讓菜籽油更有“營養”

中評社北京2月10日電／據新華社援引中國農業科學院油料作物研究所消息報導，該所油菜遺傳育種團隊在油菜籽品質改良研究中取得新進展，揭示了正向調控油菜籽維生素E和負向調控油菜籽硫苷含量的分子機制，發掘出優異等位基因，為油菜籽品質改良提供了基因資源和技術支撐。相關研究成果近日發表在國際權威學術期刊《植物生物技術雜誌》上。



據科研人員介紹，維生素E主要存在於植物油中，是人體和動物生長發育所需的重要營養素之一，具有調節免疫系統、延緩衰老等重要功能。發掘調控油菜籽維生素E和硫苷合成的關鍵基因，對促進油菜籽高品質育種具有重要意義。



為此，研究團隊利用全基因組關聯分析在甘藍型油菜群體中檢測到與維生素E含量相關的主效QTL－qVE.C02，並通過遺傳互補、定點誘變等技術手段克隆出該QTL的目標基因BnaC02.VTE4，發現BnaC02.VTE4第二個內含子其中一個剪接位點上A到G的碱基變異是導致油菜籽維生素E和硫苷含量差異的直接原因。研究團隊進一步通過轉錄組和代謝組聯合分析，闡明了維生素E和硫苷生物合成通路對底物的競爭關係，揭示了正向調控油菜籽維生素E和負向調控油菜籽硫苷含量的分子機制。



科研人員表示，該研究有助於實現油菜籽高維生素E和低硫苷綜合改良的育種目標，幫助進一步提高菜籽油中的維生素E含量。此外，該研究還有望幫助降低油菜籽餅粕中的硫苷含量，提高其飼用價值。