中評社北京2月10日電／網評：正確理解“一國兩制”實踐新階段

來源：大公網 作者：常 樂



國家主席習近平在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上的重要講話中，提出了一個十分重要的論斷，即“‘一國兩制’實踐進入了新階段”。港澳政界和社會各界都給予這一重要論斷足夠的高度重視，都試圖分析闡釋這一“新階段”前提下的“一國兩制”理論內涵、實踐特徵、發展路徑、未來影響等等。這裡也談談本人的一點兒粗淺學習體會，以就教於方家。



一、要從戰略和全局高度思考認識“一國兩制”實踐新階段



歸根結底，中國共產黨是“一國兩制”的創立者、領導者、維護者和實踐者。由於港澳工作的特殊性和重要性，中央處理港澳事務，從來都從戰略和全局高度加以考量，從來都以國家和港澳的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點。因此，全面準確理解“一國兩制”和港澳工作，首先就要站准、站穩國家立場，從國家發展戰略全局認識把握其時代和使命，校准其發展定位、方向和路徑。衹有在融入國家發展大局的洪流中，港澳才能保持長期繁榮穩定，才能共享國家發展榮光。



認識“一國兩制”實踐新階段，要把握好國家發展的時代特色。總體看，和平與發展仍然是當今世界的時代主題，但是霸權主義、強權政治、區域性戰爭等逆時代潮流的陰霾仍揮之不去，世界又一次站在歷史的十字路口，何去何從取決於各國人民的抉擇。而中國則是推進世界和平與發展、共建人類命運共同體的堅定核心力量。黨的十八大以來，中國特色社會主義進入了新時代，新時代國家所取得的最大理論成果就是形成了習近平新時代中國特色社會主義思想，“一國兩制”作為長期指導國家發展的十四個基本方略之一和推動國家治理體系和治理能力現代化的十三個制度優勢之一被納入這一思想體系之中。歷史和現實也都已充分證明，“一國兩制”是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，以及“一國兩制”所蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，都不僅是中國的，也是世界的，值得共同守護，必須長期堅持。在新時代國家進一步深化改革、推動中國式現代化建設的進程中，“一國兩制”擁有特殊地位和獨特優勢，發揮不可替代重要作用。



認識“一國兩制”實踐新階段，要把握好國家發展的戰略方位。習近平主席在黨的二十大強調指出，從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。因此，從二十大以來的較長一個時期，我國都處於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的歷史進程當中，這是當今中國的最大政治，所有工作都要服從服務於此。這就是當前國家發展的戰略方位。