網評：毋需陷入自設的“赤字恐慌”自縛手腳

中評社北京2月10日電／網評：毋需陷入自設的“赤字恐慌”而自縛手腳

來源：大公網 作者：聞 鐘



去年12月2日，香港特區政府公布2024／25財政年度赤字估算增至約1000億港元，引發社會各界關注和討論。不少人對不斷擴大的財政赤字表示擔憂，並紛紛建議特區政府要“節流”縮減開支。筆者認為，我們應用全面的、發展的、長遠的眼光看待香港財政赤字問題。香港財政狀況穩健，遠沒有到談“赤字”色變的程度。



香港特區政府財政赤字及政府債務管控水平全球領先，財赤情況並非社會擔憂的那麼嚴重



縱向來看，過去幾年為應對新冠疫情和外圍環境挑戰，特區政府推出了一系列逆周期措施，在穩經濟、惠民生的同時財政儲備有所下降、出現赤字，這是可以理解的。香港2022／23財政年度赤字為1223億港元，占GDP的比率約為4.4%；2023／24財政年度赤字為1002億港元，占GDP的比率約為3.4%；2024／25財政年度預計赤字約為1000億港元，占GDP的比率約為3%，可以直觀的看到財政赤字的絕對數值以及其占GDP的比率均處於收窄的趨勢，並維持在兼顧刺激經濟增長和風險可控的3%左右的水平。此外，財政赤字並不意味著“債務危機”。2024／2025年度至2028／2029年度，特區政府債務與GDP的比率約介於9%－13%，屬於完全可控的範圍。



橫向來看，自2008年以來，多數歐美國家大部分年份的財政赤字率都超過3%，有的甚至高達10%。美國國會預算辦公室2024年6月將2024年的赤字預測上調到1.9萬億美元，占GDP的比率約為7%。特朗普政府的減稅計劃還可能進一步推高赤字，富國銀行首席經濟學家Jay Bryson預計，新政府的減稅政策可能使赤字占GDP的比重升至7%－9%。歐盟多數成員國均存在財政赤字過高的情況，2023年法國財政赤字占GDP比重為5.5%，意大利為7.4%，匈牙利為6.7%，比利時為4.4%，馬耳他為4.9%，波蘭為5.1%，斯洛伐克為4.9%。由此可見，當前香港財政赤字以及政府債務水平在全球主要經濟體中均屬較低，處於安全合理區間，且財政儲備充足，香港的財政狀況依然相當穩健。特區政府還將採取一系列措施來“開源節流”應對赤字。國際貨幣基金組織對香港的經濟﻿復甦和財政整合路徑表示認同，預計財政赤字將進一步收窄。