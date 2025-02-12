韓媒綜述：特朗普“擁核國”言論撼動半島

2019年時的“特金會”（網絡資料圖） 中評社首爾2月12日電（記者 崔銀珍）特朗普總統上任伊始便將朝鮮稱為“核擁有國”，使圍繞韓半島的外交與安全格局發生劇變。朝鮮通過試射導彈及批評韓美聯合軍演來掌握談判主導權，在此背景下，韓美聯合軍演可能再次被暫停。在韓國國內，人們擔憂特朗普政府可能考慮軍備控制談判，如果未來朝美談判演變為“small deal”，不僅韓國的安全會受到威脅，韓美同盟本身也可能動搖。在這種形勢下，韓國國內對政治混亂表示擔憂，並呼籲重新審視外交應對方向與安全戰略。以下是本社記者對三家韓國主流媒體的主要觀點所作的綜述報導：



特朗普總統在就職第一天便稱朝鮮為“核擁有國”，在韓國引發了安全危機的風暴。《中央日報》對此表示：“如果特朗普總統考慮裁軍談判，並承認朝鮮是擁核國，那將是對韓國的災難。如果美國僅以消除針對自身的威脅為目標，而將韓國置於朝鮮核武器的威脅之下，這種‘美國優先主義’不僅會損害韓美同盟，還可能引發東北亞的核多米諾效應，這將意味著美國主導的防止核擴散政策的失敗。”



對於特朗普的言論，韓國外交部表示：“朝鮮無核化是韓美及國際社會始終堅持的原則，根據《核不擴散條約(NPT)》，朝鮮絕對無法獲得核擁有國地位。” 對此，《中央日報》指出，“在戒嚴及彈劾政治混亂期間，韓國的外交行動受限，可能導致自身立場未能有效傳達。”此外，還強調：“事實上，特朗普政府對朝政策的變化早在競選期間就有所預兆，去年7月，美國共和黨黨綱中‘朝鮮無核化’的表述被删除便是明證。如果韓美共同目標——朝鮮無核化被廢棄，韓國的安全戰略將必須進行根本性的調整。”

