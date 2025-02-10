甘肅蘭白兩區著力提升產業核心競爭力

中評社北京2月10日電／據科技日報報導，“作為中醫藥資源大省，甘肅應依托資源禀賦，開辟新領域、塑造新優勢，大力推進‘首發經濟’，促進甘肅省由中醫藥資源大省向產業強省轉變。”在日前召開的甘肅省兩會上，甘肅省政協委員、蘭州和盛堂制藥股份有限公司董事長夏祥為創新“代言”，積極建言獻策。



近年來，蘭州新區大力發展生物醫藥產業，吸引了蘭州佛慈制藥股份有限公司、蘭州和盛堂制藥股份有限公司等35家大型醫藥企業入駐。作為蘭州新區內的企業之一，蘭州和盛堂制藥股份有限公司近年來也踏上了創新發展的“快車道”。公司研發的“福康片”被列入國家中藥保護品種、國家保密配方產品。類似的企業在蘭州新區內層出不窮。2024年，包括蘭州新區在內的蘭白兩區（即蘭白科技創新改革試驗區、蘭州白銀國家自主創新示範區）預計完成地區生產總值1436億元。



出台政策支持產業發展



解好科技賦能產業、深化改革創新、擴大開放合作等重點題，提出90項具體任務，為蘭白兩區發展繪制了詳細的“作戰圖”……2024年，甘肅省科技廳制定印發《2024年蘭白國家自主創新示範區和科技創新改革試驗區建設工作要點》。作為蘭白兩區建設的主體，蘭州、白銀兩市聯合簽訂《蘭白一體化建設科技與創新專項合作協議》，在推進蘭白自創區建設、協同科技成果轉化、聯合技術攻關以及共建創新生態等方面形成強大合力。



兩市分別出台相關政策文件，從市級層面為蘭白兩區發展提供有力支持。省、市各級部門緊密溝通對接，甘肅省科技廳設立“蘭白兩區新質生產力專項”重大科技項目，甘肅省財政廳下達大量專項資金和政府債券額度，為蘭白兩區的項目建設和債務化解提供了支持。



“2024年，省科技廳聚焦蘭白兩區產業升級關鍵核心技術的發展瓶頸，組織優勢力量申報多個國家級項目。”記者從甘肅省科技廳相關部門瞭解到，近年來，蘭白兩區圍繞裝備製造、新材料等重點產業持續發力，甘肅省科技廳組織實施2024年中央引導地方科技發展資金項目66項、金額13926萬元，其中蘭白兩區43項，金額為9534萬元，項目數、資金額均超過65%。



在政策的大力支持下，蘭白兩區的企業也積極響應。位於蘭白兩區的甘肅博克斯生物技術有限公司，是一家以生物醫藥、化工及材料中間體的科研開發、生產、銷售為主的科技型企業。“企業堅持每年拿出營收的3%到4%用於研發，不斷提高核心競爭力。”企業負責人告訴記者。



目前，蘭白兩區企業研發的醫用重離子治療裝置重要材料無氧銅制備技術已實現國產化。蘭州蘭石集團有限公司建成石油裝備關鍵零部件智能製造系統，成功研製全球首台套苯乙烯進料汽化器，研發設計、製造能力達到國際領先水平。

