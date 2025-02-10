黑龍江工業結構呈現積極變化

中評社北京2月10日電／據科技日報報導，記者2月7日獲悉，黑龍江省工業和信息化工作會議日前在黑龍江省哈爾濱市舉行。過去一年，黑龍江省工業結構呈現積極變化，製造業增速2.7%，工業技改投資增長13.7%，製造業技改投資增長23.9%，重點新興產業產值增長6.8%，未來產業培育生成重點企業20戶、形成標誌性產品和成果20項……每一個數字都是過去一年黑龍江省產業高質量發展的有力見證。如何以科技創新引領產業振興？會上，各地交流了經驗做法。



齊齊哈爾市抓住入選全國第二批中小企業數字化轉型城市試點和“兩新”政策機遇，大力推進裝備製造業智改數轉網聯，支持鏈主企業率先打造數字化車間和智能工廠，帶動產業鏈上下游整體數字化轉型和智能化升級。



在拓寬企業訴求報送渠道方面，佳木斯市以大數據為支撐，從排產、稅收、用電量、貨運量等7個維度精準構築企業生產運行AI模型，通過科學研判指標變化，著力解決經營困難及成長型企業實際問題，實現涉企服務從“包產到戶”向“精準滴灌”轉變。



2024年，綏哈大齊生物製造產業集群入選國家級先進製造業集群。綏化市鼓勵企業與國內外重點高校、科研機構共建聯合實驗室，跨地域建設各類生物製造創新平台，開展關鍵領域技術攻關，推動科技創新與產業創新深度融合。目前，綏化市重點企業已掌握了先進的基因編輯技術、單碱基編輯技術，擁有AI酶設計、定向進化、半理性設計等酶改造能力。



黑龍江省工業和信息化廳黨組書記、廳長韓雪鬆介紹，2024年，由黑龍江助力打造的一批大國重器刷新世界紀錄、填補全球空白。據統計，黑龍江去年研發首台（套）、首批次、首版次產品55個。



“今年，黑龍江省將更大力度以科技創新引領新質生產力發展。”韓雪鬆說，黑龍江省將實施產學研用協同創新、“人工智能＋新型工業化”、製造業質量品牌提升、自創區“雙自聯動”改革突破等工程，推動科技創新與產業創新深度融合，加快培育新質生產力。