更年期晚的人患心血管病風險較低

中評社北京2月10日電／據科技日報報導，美國科羅拉多大學博爾德分校一項最新研究表明，與較早經歷更年期的女性相比，較晚經歷更年期的女性在之後的多年里，心血管可能會更加健康。這項研究近日發表在美國心臟協會期刊《循環研究》上，揭示了55歲或之後才停經的女性在絕經後的歲月里患心臟病和中風的可能性為何會顯著降低。該研究可能有助於開發新的療法，例如通過飲食幹預來降低女性罹患心臟病的風險。



以往研究表明，55歲或之後才停經的女性與45至54歲這一通常年齡段停經的女性相比，患心臟病的可能性要低20%左右。此次研究人員評估了92名女性的血管健康狀況，特別是其肱動脈血流介導性血管擴張（FMD）情況，即隨著血流量增加，上臂的主要血管——肱動脈的擴張程度。他們還測量了女性血管內壁細胞中線粒體的健康狀況，並觀察了血液中流動的分子。



一個事實是，所有絕經後女性的動脈功能都比絕經前女性差很多。這在一定程度上是因為隨著年齡增長，人體產生的一氧化氮會減少，而一氧化氮有助於血管擴張、防止血管僵硬和形成斑塊。研究人員解釋說，血管內壁細胞的線粒體也會隨著年齡增長而功能失常，並產生更多有害分子——自由基。



實驗結果顯示，與絕經前組女性相比，正常更年期組血管功能下降了51%，更年期較晚組僅下降了24%。值得注意的是，這些組間差異在女性絕經後五年或更長時間里依然存在，更年期較晚組的血管功能比正常更年期組好44%。



研究還發現，更年期較晚組血管健康狀況保持良好與線粒體產生的自由基更少有關。另外，兩組的血液循環情況也不同，更年期較晚組血液中15種不同脂質或與脂肪相關代謝產物的水平對身體更有益。