【
大
中
小
】 【
打 印
】
外交部：倡導平等有序的世界多極化
http://www.CRNTT.com
2025-02-10 17:09:58
（圖片來源：央視新聞）
中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，2月10日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就中國外長將赴德國出席第61屆慕尼黑安全會議一事提問。
對此，郭嘉昆表示，慕尼黑安全會議是具有全球影響的國際戰略和安全政策年度論壇，中方曾多次派高級別代表與會。當前世界百年變局加速演進，國際形勢不斷變革，王毅外長與會將就構建人類命運共同體，倡導平等有序的世界多極化，闡釋中方的立場主張。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：“歷史答案”到“時代答案”，擔當！
(2024-07-01 14:56:06)
多方在慕安會呼籲加強國際合作避免“雙輸”
(2024-02-20 09:40:41)
李大中：美國快要大選 對中缺乏示弱空間
(2023-02-21 01:09:38)
日韓外長在慕尼黑安全會議舉行會談
(2023-02-19 13:33:18)
王毅出席第58屆慕尼黑安全會議中國專場
(2022-02-20 13:31:51)
慕尼黑安全會議開幕 烏克蘭局勢成焦點
(2022-02-19 10:05:26)
第58屆慕尼黑安全會議定調“擺脫無助感”
(2022-02-15 10:29:04)
王毅：14億中國人加快走向現代化
(2021-05-26 11:37:20)
王毅：理解中國的發展，正確看待中國共產黨
(2021-05-26 11:37:04)
王毅：中國是國際社會可靠的合作夥伴
(2021-05-26 11:36:50)