外交部：倡導平等有序的世界多極化

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，2月10日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就中國外長將赴德國出席第61屆慕尼黑安全會議一事提問。



對此，郭嘉昆表示，慕尼黑安全會議是具有全球影響的國際戰略和安全政策年度論壇，中方曾多次派高級別代表與會。當前世界百年變局加速演進，國際形勢不斷變革，王毅外長與會將就構建人類命運共同體，倡導平等有序的世界多極化，闡釋中方的立場主張。