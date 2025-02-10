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韓國一工廠儲油罐爆炸 1人受傷1人失蹤
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2025-02-10 16:53:51
中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，當地時間10日11時15分左右，韓國東南部蔚山市蔚州郡的一家工廠發生了儲油罐爆炸事故，造成1人受傷、1人失蹤。
當地消防部門派出23台消防設備和58名消防員前往現場展開滅火工作。警方擔心事故有可能再次引發爆炸，正在現場採取控制車輛通行的措施。
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