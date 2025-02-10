外交部：中國市場對所有國家一視同仁

中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，2月10日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就中美經貿相關問題提問。



對此，郭嘉昆表示，我不瞭解你提到的具體情況。中方一貫反對泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化的做法。中國始終堅持打造市場化、法治化、國際化的營商環境。中國市場對所有國家一視同仁，對各國企業同等開放。