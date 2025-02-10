外交部：美方勿將經貿問題政治化、工具化

中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，2月10日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就美國對華加征關稅相關問題提問。



對此，郭嘉昆表示，我要強調的是，貿易戰關稅戰沒有贏家，損害的是兩國人民的利益，現在需要的不是單方面加征關稅，而是進行平等和相互尊重的對話與協商。我們敦促美方停止將經貿問題政治化、工具化。