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外交部：推動中愛戰略夥伴關係更好更快發展
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2025-02-10 17:06:13
中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，2月10日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就中國外交部長王毅將訪問愛爾蘭一事提問。
對此，郭嘉昆表示，愛爾蘭是中國的互惠戰略夥伴，近年來中愛關係發展勢頭良好，去年兩國共同慶祝了建交45周年。王毅外長此訪正值愛爾蘭新一屆政府成立。中方期待同愛方繼續凝聚共識，擴大合作，增進友誼，推動中愛互惠戰略夥伴關係更好更快發展，為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。
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