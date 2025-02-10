】 【打 印】 
日本國際收支經常項目順差近30萬億日元
http://www.CRNTT.com   2025-02-10 16:59:06


日元貶值下貿易赤字縮小，投資收益增加和赴日遊客消費增多（圖片來源：央視網）
　　中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，日本財務省10日公布的初步統計數據顯示，2024年日本國際收支經常項目順差為292615億日元，是自1985年有統計數據以來的最大值。

　　分析認為，主要原因是日元貶值下貿易赤字縮小，投資收益增加和赴日遊客消費增多。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：