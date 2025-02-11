外交部：美日聯合聲明公然干涉中國內政

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月10日在例行記者會上就美日日前發表的聯合聲明答問時表示，美日聯合聲明涉華內容公然干涉中國內政，攻擊抹黑中國，渲染地區緊張局勢，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方已向美方和日方提出了嚴正交涉。



美國總統特朗普日前會見日本首相石破茂。美日發表聯合聲明稱，雙方強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫單方面改變台海局勢，支持台灣有意義地參與國際組織；《美日安保條約》第五條適用於釣魚島，反對中國在南海非法海洋主張、島礁軍事化及威脅挑釁活動。美方還稱，將在對抗中國“經濟侵略”方面加強合作。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆表示，美日聯合聲明涉華內容公然干涉中國內政，攻擊抹黑中國，渲染地區緊張局勢，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方已向美方和日方提出了嚴正交涉。



“台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，不容任何外來干涉。”郭嘉昆強調，美日兩國政府在台灣問題上均向中方作出過鄭重承諾，特別是日本負有侵略和殖民台灣的嚴重歷史罪責，更應在台灣問題上謹言慎行。當前台海和平的最大威脅是“台獨”分裂行徑和外部勢力縱容支持。有關國家如果真的關心台海和平穩定，就應當恪守一個中國原則、旗幟鮮明反對“台獨”。台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國原則處理，台灣沒有任何依據、理由和權利參與衹有主權國家才能參加的國際組織。



郭嘉昆指出，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。中方在有關海域開展活動完全正當合法。



郭嘉昆說，中方一貫按照世貿組織規則行事，所謂中國“經濟侵略”純屬無中生有。



郭嘉昆強調，我們敦促美日恪守一個中國原則和自身承諾，立即停止干涉中國內政，不得以任何形式向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，切實尊重中方領土主權和海洋權益，停止操弄涉華議題，以實際行動為本地區和平與發展發揮建設性作用。

