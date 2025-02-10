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外交部：貿易戰關稅戰沒有贏家
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2025-02-10 17:04:29
中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，2月10日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就特朗普稱將於10日宣布對鋼鋁產品加征25%關稅一事提問。對此，郭嘉昆表示，具體的問題請向主管部門詢問。我要強調的是，搞保護主義沒有出路，貿易戰關稅戰沒有贏家。
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