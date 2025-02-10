印度終止對華緊固件反傾銷調查

印度商工部發布公告（圖片來源：央視網） 中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，據中國貿易救濟信息網，2025年2月7日，印度商工部發布公告稱，鑒於國內行業未提供必要的信息，沒有足夠的證據證明原產於或進口自中國的緊固件（Fasteners）存在傾銷和損害，無法就傾銷和損害國內產業的證據做出任何決定，因此決定終止對中國緊固件的反傾銷調查。



2023年9月23日，印度商工部發布公告稱，對原產於或進口自中國的緊固件啟動反傾銷調查。涉案產品包括但不限於：螺釘、螺栓、螺母、線圈釘、混凝土釘、小眼釘、彈簧和輥夾、工業釘銷、鋼帶密封件、塑料條釘、電纜夾釘、散裝釘、鋼釘及U形釘、床上用品消耗品、鋼釘、夾釘、角釘、U形釘等。涉及印度海關編碼73170013、73170019、73181110－73181190、73181200、73181300、73181400、73181500、73181600、73181900、82074090和83059010項下的產品。案件傾銷調查期為2022年4月1日至2023年3月31日（12個月），損害調查期為2019年4月1日至2020年3月31日、2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日及傾銷調查期。