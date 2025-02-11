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外交部：貿易戰、關稅戰沒有贏家
http://www.CRNTT.com   2025-02-11 00:56:21


外交部發言人郭嘉昆（中評社　海涵攝）
　　中評社北京2月11日電（記者　海涵）外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會上表示，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。

　　有記者提問稱，美國總統特朗普稱，他計劃對所有輸美鋼鋁產品加征25%關稅，此舉擴大徵稅範圍，並將威脅美方同主要貿易夥伴國的關係。特朗普稱，該關稅適用於所有國家，將自美國時間周一生效。外交部對此有何回應？

　　郭嘉昆說，具體問題請向主管部門詢問。郭嘉昆強調，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。
 


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