外交部：貿易戰、關稅戰沒有贏家

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會上表示，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。



有記者提問稱，美國總統特朗普稱，他計劃對所有輸美鋼鋁產品加征25%關稅，此舉擴大徵稅範圍，並將威脅美方同主要貿易夥伴國的關係。特朗普稱，該關稅適用於所有國家，將自美國時間周一生效。外交部對此有何回應？



郭嘉昆說，具體問題請向主管部門詢問。郭嘉昆強調，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。

