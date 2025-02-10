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外交部：引領中英關係行穩致遠
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2025-02-10 17:03:55
中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，2月10日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就中國外交部長王毅將訪問英國一事提問。
郭嘉昆表示，王毅外長此訪是落實兩國領導人共識的一項重要行動。中方將同英方舉行中英戰略對話，就雙邊和全球性議題進行廣泛深入的戰略溝通，深化互信與合作，共同引領中英關係行穩致遠，並為世界和平穩定與發展繁榮增添信心和動能。
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