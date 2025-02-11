外交部：王毅將訪英國、愛爾蘭並出席慕安會

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會上表示，應英國外交大臣拉米、愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於2月12日至17日訪問英國並同英方舉行第十次中英戰略對話，訪問愛爾蘭，赴德國出席第61屆慕尼黑安全會議並在“中國專場”發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。中國作為聯合國安理會2月輪值主席國，將於2月18日舉辦以“踐行多邊主義，改革完善全球治理”為主題的安理會高級別會議，王毅外長將赴紐約主持安理會會議。應二十國集團主席國南非外長拉莫拉邀請，王毅外長將於2月20日至21日出席在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團外長會。



郭嘉昆表示，中國和英國同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，加強溝通合作有利於雙方和世界。去年11月習近平主席同斯塔默首相在二十國集團峰會期間舉行會晤，為共同書寫中英關係健康穩定發展新篇章作出戰略指引。王毅外長此訪是落實兩國領導人共識的一項重要行動，中方將同英方舉行中英戰略對話，就雙邊和全球性議題進行廣泛深入的戰略溝通，深化互信與合作，共同引領中英關係行穩致遠，並為世界和平穩定與發展繁榮增添信心與動能。



郭嘉昆說，愛爾蘭是中國的互惠戰略夥伴。近年來中愛關係發展勢頭良好，去年兩國共同慶祝了建交45周年。王毅外長此訪正值愛爾蘭新一屆政府成立，中方期待同愛方繼續凝聚共識、擴大合作、增進友誼，推動中愛互惠戰略夥伴關係更好更快發展，為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。



郭嘉昆指出，慕尼黑安全會議是具有全球影響的國際戰略和安全政策年度論壇，中方曾多次派高級別代表與會。當前，世界百年變局加速演進，國際形勢動蕩變革，王毅外長與會，將就構建人類命運共同體、倡導平等有序的世界多極化闡釋中方的立場主張。

