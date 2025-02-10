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中國貿促會企業家代表團赴哈推動經貿合作
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2025-02-10 17:03:09
中評社北京2月10日電／據新華社報導，2月10日，中國貿促會組織中國企業家代表團赴哈薩克斯坦，開展為期4天的經貿交流活動。本次代表團由中信集團、中石油、中石化、中海油、中化等32家國內知名企業組成。中國貿促會會長任鴻斌將率中方企業家與哈政商界人士開展廣泛深入交流，出席中哈企業經貿洽談會、中哈企業家委員會工作會議等活動，深入挖掘油氣貿易、清潔能源、電子商務等雙方重點合作領域發展潛力。
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