中印尼當代書畫名家交流展在印尼萬丹開幕

中評社北京2月10日電／據新華社報導，為紀念中國與印度尼西亞建交75周年特別舉辦的“丹青敘友情—2025年中印尼當代書畫名家交流展”近日在印尼萬丹省唐格朗市開幕。本次展覽將持續至2月16日，展覽旨在通過書畫藝術促進兩國文化交流，深化人民友誼。



印尼中國友好協會主席拉赫馬特·蘇卡薩在致辭中表示：“在這個特別的時刻，我們不僅欣賞到了藝術之美，也感受到了印尼與中國之間的深厚友誼。此次展覽不僅是藝術作品的展示平台，更是我們長期以來所建立的團結、理解與合作精神的象徵。”



他強調，近年來印尼和中國兩國關係在政治、經濟和文化領域不斷深化，而文化更是拉近兩國間距離的紐帶。希望通過此次活動，不僅可以讓公眾欣賞到藝術的魅力，更能激勵兩國人民通過藝術與文化共同建設一個和平、和諧與充滿團結的世界。



中國美術家協會會員、中國老年書畫研究會常務理事吳永福回顧了兩國建交以來的文化交流成果，指出此次展覽的作品主題鮮明、風格多樣，每一位參展作者都以獨特的藝術表現手法歌頌了兩國的友誼與友情。



他說：“這不僅是藝術的共鳴，更是心靈的相知。讓我們以此次展覽為新的起點，繼續書寫海上絲路的丹青長卷，讓文明對話的春風融入千島之國。祝中印尼兩國友誼長存。”



本次書畫展由印尼中國友好協會、印尼書畫學院及印尼書法家協會共同主辦，展出了70餘幅中國書畫作品、50餘幅印尼書畫作品。作為中印尼建交75周年系列慶祝活動的重要組成部分，此次書畫展不僅是一次藝術盛宴，更是兩國文化交流與友好合作的生動體現。