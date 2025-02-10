國內首條金磚專線兩年出口破三千萬件

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月10日電／據央視新聞報導，記者從廈門海關獲悉，自2023年2月10日金磚專線開航以來，兩年時間廈門海關累計監管金磚專線往返航班474架次，進出口貨物3.32萬噸，專線搭載出口跨境電商包裹累計達到3136萬件。作為中國首條金磚城市跨境電商空運專線，該航線每周運營3班，單班載貨量可達95噸，為高附加值貨物和生鮮產品的運輸提供了高效保障。



在進口方面，這條航線以優質的三文魚和新鮮水果為主要貨品，累計運輸三文魚7336.66噸、水果3903.17噸，進口額高達1.06億美元，穩居廈門機場進口貨運量榜首。這些來自巴西的優質農產品不僅豐富了國內消費者的餐桌，也進一步促進了中巴兩國在農產品領域的深入合作。



在出口領域，出口額達到4.76億美元，跨境電商出口量更是達到了驚人的14276.16噸，包裹數量高達3136萬個，位居廈門機場電商出口排名前列。



跨境電商空運專線考驗著口岸通關的便利化程度。廈門機場海關暢通進境水果綠色通道，對專線進口的部分生鮮涉及的證書進行系統智能審核，通過智慧審證模塊實現隨附單證即收即審，鼓勵商品提前報關，開辟專線進口水果專用查驗場地，採用“兩段准入”“附條件提離”等便捷通關舉措，專線進口生鮮查驗時間控制在30分鐘以內。據悉，兩年來共有1.14萬噸生鮮產品通過金磚專線進口。