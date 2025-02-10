美郵政關稅安排太混亂　港促澄清

中評社北京2月10日電／據大公報報導，美國政府施政朝令夕改，對外郵政混亂不堪。美國政府在不到一周內，多次修改關稅及郵務安排，造成對外郵政大混亂，令外界疲於應付，為香港市民帶來極大不便。



香港郵政表示仍然暫停寄往美國內載貨品的郵遞服務，因為至今未接獲美國郵政機關通知有關香港包裹的安排，正聯絡美方澄清安排。＼大公報記者 盛德文



美國郵政（USPS）對是否接收香港寄出的包裹，改了又改，造成大混亂。香港郵政回復傳媒查詢時表示，就美國暫緩向小額包裹徵收關稅的新聞報導，至今未接獲美國郵政機關通知有關香港包裹的安排，正聯絡美方要求澄清。



香港郵政留意到美國政府於短短一星期內多次修改關稅及郵務安排，形容美方朝令夕改的政策，為香港市民帶來莫大不便。為免美方混亂的訊息對本港公眾造成更多困擾，香港郵政正緊急要求美國郵政機關澄清相關事宜，當接獲確認後，會盡快通知市民有關恢復寄往美國包裹的郵遞服務安排。香港郵政現正處理約逾千件在港寄往美國內載貨物的郵件，並會繼續謹慎處理事件，保障市民的利益。



包裹隨時不知所終



香港付貨人委員會認同香港郵政的做法，有助避免出現混亂。該委員會主席林宣武表示，雖然美方表示放鬆了寄往當地的包裹，但如果再收，就算上到飛機、送到去美國，亦因為美方積壓了太多的包裹和郵件，可能只會添煩添亂，很大機會令寄出的包裹不知送到哪裡。他指可能美國那邊積壓了一百萬件，特別是來自國內的大量郵政數字。若將香港的郵政包裹加上去，美方將香港的郵寄物品擺放一起，加上一些價值800美元以下的豁免私人用品包裹，三樣東西放在一齊，遺失的機會大增，只會造成大混亂，令包裹不知所終。林宣武指美方安排仍不清晰，若非急件，應靜觀其變再作決定，他希望一、兩周內可以解決事件。