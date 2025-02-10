港政商界：務實高效做好灣區融合發展

中評社北京2月10日電／據大公網報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在春節後第一時間調研橫琴粵澳深度合作區。香港社會各界人士表示，香港各界正學習貫徹習近平主席系列重要講話精神，夏寶龍主任的調研行程反映中央政府高度重視及十分關心粵港澳發展，這對香港各界而言是鼓勵，為大家增添了動力。他們認為，香港也要自發自覺、務實高效做好灣區融合、推動經濟高質量發展，社會各界要全力全速支持特區政府全面深入參與粵港澳大灣區建設，發揮獨特優勢，大幹快上，有新擔當、新作為。



積極為灣區發展發揮重要力量



立法會議員、新質企業家聯合會創始人兼秘書長尚海龍認為，結合習主席對澳門回歸25周年的“四點希望”和2022年七一對香港提出的“四點希望”，香港也要自發自覺、務實高效做好灣區融合、推動經濟高質量發展。夏寶龍主任馬不停蹄調研橫琴粵澳深度合作區，是希望港澳和廣東高質量融合發展，共同努力，以大灣區的合力提振經濟發展。他說，一年之計在於春，春播是秋收的基礎，香港當前遇到了階段性的財政赤字困難，需要集思廣益，做好今年財政預算案，節流和開源並舉，企業和人才雙興，固本和育新平衡，拿出一份高質量的財政預算案，助力香港今年達成各項發展目標。



立法會議員梁熙表示，夏主任在春節後第一時間到橫琴粵澳深度合作區調研，反映中央政府高度重視及十分關心粵港澳的經濟發展，亦鞭策著整個社會需要務實、實幹地提出及落實具體的發展計劃。正如習主席視察澳門重要講話，當中提到“三期許、四希望”，第一個期許就是鼓勵我們更主動對接粵港澳大灣區建設，因此社會各界正積極在不同崗位提出建議，以落實相關的期許。他相信香港只要把握好中央政府的政策支持，加上本港的傳統優勢，一定可以在大灣區的發展上發揮重要的力量，以回應國家對大灣區發展的期望。



中國香港（地區）商會會長楊莉珊表示，夏寶龍主任在新春假期結束後第一時間到橫琴粵澳深度合作區調研，展現中央正加快推動粵港澳大灣區建設速度，極大地激發了港澳各界力求主動、只爭朝夕、全力推動大灣區實現更快更好發展的信心和動力。