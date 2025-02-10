春節後首個台灣交流團登陸寧波海曙

中評社北京2月10日電／據中國台灣網報導，2月8日（農曆正月十一），由36位台灣同胞組成的首個台灣新春交流團抵達寧波海曙，開啟了一場年味十足的“訪親友·慶元宵”交流之旅，其樂融融，溫情滿滿。



上午交流團體驗了寧波今年最新推出的特色旅遊項目“羅小巴游六門”，台胞們感嘆寧波的千年歷史文化和城市繁榮。“我比較喜歡中華傳統文化，感受到了這座城市深厚的文化底蘊，很有感觸，同時古城新韵，寧波的現代化也讓大家印象深刻。”台青黃毓棟說。



午後，交流團一行觀看了目前熱度爆棚的電影《哪吒2》。觀影過程中，台胞們不時發出陣陣笑聲，沉浸在精彩的劇情中。觀影結束後，台青楊宛庭感慨道：“太震撼了，動畫水平世界一流，傳統故事很感人，感謝寧波海曙讓我們成為最先享受文化大餐的台胞。”



傍晚，交流團參訪了台資項目半山伴水旅遊度假區，並與當地村民舉辦了“慶元宵·融兩岸”聯誼活動，大家一起包湯圓、餛飩，品嘗自己親手製作的美食，紛紛上台表演歌舞節目，同唱《朋友》《中國人》，洋溢著濃濃的年味和家的溫暖。



夜幕低垂，一場熱情滿溢的篝火晚會將活動推向高潮。跳躍的火苗映紅了兩岸同胞的臉龐，大家手拉手、肩並肩，圍成一個圈，盡情地跳舞歡呼，現場氣氛熱烈而融洽，濃濃的情誼在彼此心間流淌。台青潘己安動情地說：“這次活動讓我們感受到了大陸同胞的熱情和溫暖，也讓我們更加堅定了兩岸一家親的信念。希望以後能有更多這樣的交流機會，讓我們的心靠得更近。”（中國台灣網、寧波市台辦聯合報導）