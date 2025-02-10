中評社北京2月10日電／據中國台灣網報導，2月7日至9日，“青春相約·融通未來”閩台青少年棒壘球交流聯誼活動在福州舉辦，150名兩岸青少年參加活動，其中台灣交流團成員30人。此次活動為期四天，以棒壘球運動為媒介，不僅有激烈的交流賽，還安排了形式多樣、內容豐富的參訪學習，兩岸青少年在棒壘球競技與文化探索中，書寫友誼與成長的故事。



7日上午，交流團成員首先走進福州教育學院附屬第二小學，沉浸式感受二附小悠久的歷史和濃厚的校園文化氛圍，近距離領略中華傳統文化的獨特魅力。從書法的行雲流水、篆刻的精妙技藝，到掐絲珐琅的華麗精美、金箔畫書簽的別致韵味……每一項體驗都讓他們目不暇接。福州市非物質文化遺產項目代表性傳承人、福州市茉莉花茶傳統窨制工藝傳承大師張子健還現場展示了茉莉花茶製作技藝。兩岸學生在共品茉莉茶、共寫新年“福”、共奏歡樂曲、共繪新春禮、共享童年樂中進一步增進了彼此的理解互信。



隨後，兩岸師生代表還攜手種下“連心樹”，寓意兩岸情誼深植心田，期待未來枝繁葉茂，為兩岸共繪“同心圓”增添了一抹盎然春意。



8日上午，兩岸青少年齊聚福州市錢塘文博小學，開展棒壘球交流賽，將活動氣氛推向高潮。賽場上，隊員們全力以赴，每一次揮棒、每一次接球都展現出強烈的團隊精神和深厚的同胞情誼。比賽結束後，孩子們相互擁抱、鼓勵，這份超越比賽勝負的真摯情感，成為他們記憶中最為珍貴的財富。



主辦方還組織台灣青少年走進福州鎮海樓、中國（福建）船政文化博物館、台灣會館等極具歷史文化價值的地標性建築，讓他們在歷史的長河中探尋兩岸文化的根源，深切感受兩岸割舍不斷的血脈親情。煙台山的自然風光、三坊七巷的歷史底蘊、閩江夜游的如詩如畫、“兩馬同春鬧元宵”燈會的璀璨燈光，都吸引了台灣青少年駐足觀賞、流連忘返。“第一次來福州，這裡很漂亮，我們不僅交到很多新朋友，還學到很多傳統技藝！”他們紛紛表達了對此次福州之行的難忘之情。



本次活動由福建省台聯、福州市教育局、福州市婦聯、福州市台聯主辦，福州教育學院附屬第二小學、福州市錢塘文博小學和台灣運動文化教育發展協會、台中市德芙蘭小學協辦。相信通過此次活動，兩岸青少年的友誼將不斷加深，為兩岸關係的和平發展注入新的活力。（中國台灣網、福建省台聯聯合報導）