以球會友，閩台青少年新春喜樂多

中評社北京2月10日電／據人民日報報導，“這是我第一次來福州，這里很漂亮，我認識了很多新朋友，還見識到許多非遺傳統技藝。”近日在福建福州教育學院附屬第二小學，參加閩台青少年棒壘球交流聯誼活動的台灣小學生林沅霆說。



“青春相約·融通未來”閩台青少年棒壘球交流聯誼活動2月7日至9日在福州舉辦，150名兩岸青少年參加活動，其中台灣交流團成員30人。此次活動以棒壘球運動為媒介，包括棒壘球交流賽，以及內容豐富、形式多樣的參訪學習。



在福州教育學院附屬第二小學，台灣青少年近距離領略中華傳統文化的獨特魅力。書法藝術的雅致、篆刻技藝的精妙、掐絲珐琅的華麗、金箔畫書簽的韵味……每一項體驗都給台灣青少年留下深刻印象。福州茉莉花茶傳統窨制工藝傳承人張子健現場展示了茉莉花茶製作技藝，不少台灣青少年興趣盎然地跟著學習。兩岸青少年還攜手種下“連心樹”，期盼友誼之樹茁壯成長，未來見證彼此情誼的延續與發展。



“本次參訪行程讓我大開眼界，原來教育可以這樣做，當地學校在推動閱讀、科技、體育、藝術教育等方面，很多地方值得我們學習。”台灣台中市德芙蘭小學校長古金益說，這是第一次帶學生來福州參加交流比賽，希望能開闊學生們的視野，也相信通過此次活動，兩岸青少年的友誼將不斷加深，增進彼此理解。



在福州市錢塘文博小學，兩岸青少年開展了棒壘球交流賽。賽場上，隊員們全力以赴，每一次揮棒、每一次接球，盡顯團隊精神和同胞情誼。比賽結束後，兩岸青少年相互擁抱鼓勵。不少人紛紛表示，這場比賽超越勝負，將成為他們珍藏的美好回憶。