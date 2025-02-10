特朗普攻擊南非的背後是什麼？

中評社香港2月10日電／半島電視台網報道，美國總統唐納德·特朗普周五簽署行政命令，凍結對南非的援助，理由是該國最近通過的一項土地征用法，美國領導人及其盟友聲稱該法歧視白人農民。



但援助禁令只是美國和南非之間一系列壓力點的頂點，這些壓力點甚至在前總統喬·拜登執政期間就已積累，而在特朗普的領導下則已爆發。



我們追蹤了兩國雙邊關系的下滑情況，并探討了如果兩國關系進一步惡化，兩國各自將面臨哪些損失。



特朗普在禁止對南非提供援助時說了什麼？



2月2日，特朗普在其“真相社交”平台上發文稱，“南非正在沒收土地，并對某些階層的人進行非常惡劣的對待。



“美國不會袖手旁觀，我們會采取行動，”他寫道。“此外，我將切斷對南非的所有未來資助，直到對此事的全面調查完成！”



特朗普隨後於2月7日簽署的行政命令聲稱，12月通過的征用法“使南非政府能够無償征用少數族裔阿非利卡人的農業財產”。



該命令稱：“這項法案遵循了無數旨在破壞就業、教育和商業平等機會的政府政策，以及仇恨言論和政府行為，助長了針對種族歧視土地所有者的過度暴力。”



第二天，他在對記者發表講話時再次重申了這些言論。他說，“南非正在發生可怕的事情。”他指的是土地法。



在行政命令中，美國還提出重新安置南非阿非利卡人，但這一建議遭到阿非利卡人團體的拒絕，其中包括那些專門游說美國和特朗普反對南非政府的團體。



特朗普助手也襲擊了南非嗎？



從美國國務卿馬爾科·魯比奧到南非出生的億萬富翁和特朗普顧問埃隆·馬斯克，自美國總統首次發表評論以來，針對南非的抨擊就一直沒有停歇。



在特朗普發表最初言論的第二天，當南非總統西裡爾·拉馬福薩在X上為土地法辯護時，世界首富馬斯克回應道：“你們為什麼制定公然的種族主義法律？”



周三，魯比奧在X上宣布他“不會參加約翰內斯堡的G20峰會。南非正在做非常糟糕的事情。沒收私人財產。”



南非是G20的輪值主席國，該集團由20個大型經濟體組成，將於2月20日至21日主辦該集團外交部長會議。



土地法的真相是什麼？



正如半島電視台的卡尼塔·亨特在文章中解釋的那樣，南非政府堅稱沒有強行沒收土地，任何發生的征用都將“遵循憲法規定的法律程序”。



有專家批評稱，南非的法律與津巴布韋自21世紀以來強行沒收白人農民土地的行為有任何相似之處。



南非法律禁止任意征用土地，并在大多數情況下提供補償。它還要求當局首先嘗試與土地所有者達成合理協議，否則土地將被征用。



土地只能用於公共目的（如修建學校、醫院或高速公路）或公共利益（包括土地改革）。種族隔離制度結束三十多年後，南非的少數白人社區（占人口的7%）控制著該國70%以上的土地。



然而，南非白人農民長期以來一直是特朗普的關注焦點。



2018年，特朗普在其第一任期內聲稱南非發生了白人農民“大規模被殺”的事件。這一說法沒有證據支持，南非當時表示特朗普被誤導了。



盡管特朗普對南非的攻擊符合美國總統政治運動長期以來所依賴的白人受害者叙事，但在拜登擔任總統的四年裡，兩國之間的緊張關系并沒有消失。



事實上，緊張程度還在加劇。



南非對以色列的立場是否影響了與美國的關系？



2024年初，時任南非外交部長娜萊迪·潘多爾飛往美國進行危機管理之旅。



美國國會正在討論一項法案，懲罰南非對以色列對加沙殘酷戰爭的堅決批評。這場戰爭已造成超過61000人死亡，其中包括許多據推定已經死亡的失蹤人員。



2023年12月，南非將以色列告上海牙國際法院，指控其在加沙實施種族滅絕。此後，國際法院已對以色列頒布了臨時命令，許多國家也加入了南非的訴訟。



國際法院尚未作出最終判決，但一些美國國會議員認為南非需要付出代價。



一年前的2024年2月6日，美國衆議院提出了《美國-南非雙邊關系審查法案》，該法案指責南非“與包括哈馬斯在內的惡意行為者站在一起，哈馬斯是美國指定的外國恐怖組織和伊朗政權的代理人”。



在華盛頓，潘多爾試圖會見國會議員并與智庫發表談話，闡明南非反對以色列針對巴勒斯坦的政策以及加沙種族滅絕戰爭的種族隔離時代根源。



該法案尚未通過，但特朗普在其行政命令中和魯比奧在最近的評論中也均將南非的以色列政策作為華盛頓反擊的原因。



該行政命令稱：“南非對美國及其盟友采取了強硬立場，包括在國際法庭上指控以色列而不是哈馬斯犯下種族滅絕罪，并重振與伊朗的關系以發展商業、軍事和核安排。”



但南非對美國采取的“侵略行動”到底是什麼？魯比奧還指責南非“反美主義”，他到底在說什麼？



國會2024年的法案讓我們看到了一段時間以來困擾兩國關系的深層戰略緊張局勢。



南非會選擇俄羅斯和中國而不是美國嗎？



2024年法案指責南非“與中華人民共和國和俄羅斯聯邦建立更緊密的關系”。



2023年5月，美國駐南非大使指責該國通過一艘秘密停靠在開普敦附近海軍基地的貨船向俄羅斯提供武器，用於俄羅斯對烏克蘭的戰爭。



2023年9月，南非政府的一項調查得出結論，“沒有證據”證明南非​​向俄羅斯提供武器。拉馬福薩表示，這一指控“對我們的貨幣、經濟和世界地位產生了極其有害的影響；事實上，它玷污了我們的形象”。



當年早些時候，即2023年2月，南非、俄羅斯和中國在印度洋舉行聯合軍事演習。美國對此回應稱“感到擔憂”。



比勒陀利亞一直謹慎地平衡俄羅斯和中國與美國及其盟友之間的關系。



盡管面臨國際法院的訴訟，南非仍然與以色列保持著密切的貿易關系：在過去一年的某些時期，南非是以色列最大的煤炭供應國，盡管拉馬福薩政府在國內面臨虛偽的指責。



與此同時，南非還說服俄羅斯總統弗拉基米爾·普京不參加去年南非主辦的金磚國家峰會。南非是國際刑事法院的成員國，該法院已就烏克蘭戰爭向普京發出逮捕令。國際刑事法院成員預計將逮捕被控逮捕的個人。



如果關系進一步惡化，會面臨什麼風險？



正如2024年半島電視台的這位解說員所指出的那樣，南非是美國在非洲最大的貿易夥伴，2022年美國對南非的出口額達93億美元。約有600家美國企業在該國開展業務



南非也是美國的重要戰略夥伴，該地區許多其他解放後運動都已轉向威權主義，而南非是該地區的民主堡壘。



南非也面臨很多風險。



根據經濟複雜性觀察站（OEC）的數據，盡管中國是南非迄今為止最大的貿易夥伴，但美國是南非第四大進口來源國（僅次於中國、德國和印度），也是南非第二大出口目的地（僅次於中國）。



南非受益於《非洲增長與機會法案》（AGOA），這是美國國會於2000年通過的一項法律，該法案允許包括南非在內的許多撒哈拉以南國家以1800種產品免稅進入美國市場。經濟複雜性觀察站的數據顯示，2022年南非對美國的出口額接近110億美元。



由於特朗普認為美國采取的貿易關系對南非不公平，南非可能根據《非洲增長與機會法案》失去其貿易地位，這一威脅如今籠罩在美非關系上。