印度與美國就購買戰鬥車輛進行談判

中評社香港2月10日電／知情人士向路透社透露，印度正在與美國就購買戰鬥車輛並參與其生產進行談判，同時還在推進戰鬥機發動機的交易。



此次談判正值印度總理納倫德拉·莫迪本周與美國總統唐納德·特朗普會晤之際。



印度是世界上最大的武器進口國，主要依賴俄羅斯。



上個月，特朗普要求莫迪購買更多美國製造的安全設備，並朝著“公平貿易關係”邁進。莫迪將於下周三前往華盛頓進行為期兩天的訪問。



印度和美國長期以來一直在就聯合生產“斯特賴克”戰鬥車輛進行談判。該車輛由通用動力公司製造，也被美國武裝部隊使用。





戰鬥機發動機



據兩名要求匿名的消息人士透露，兩國還即將敲定一份合同，將在印度聯合生產戰鬥機發動機，供印度空軍使用，該協議於2023年達成。



印度國防生產部長桑傑夫·庫馬爾周日對記者表示：“我們當然希望加快與美國達成的協議。”他補充說，相關努力正在進行中。



消息人士稱，印度國有公司印度斯坦航空有限公司的官員計劃在未來幾周內與美國官員以及生產GE-414發動機的通用電氣航空航天部門會面，討論在3月之前完成交易。



另外兩名不願透露姓名的消息人士也表示，在去年年底向印度軍隊展示後，新德里已開始與特朗普政府就購買“斯特賴克” 裝甲車輛的計劃進行談判。



消息人士補充說，該計劃包括印度購買數百輛配備反坦克導彈系統的“斯特賴克”車輛，隨後通過一家國有公司參與其生產。



目前尚不清楚這兩項潛在交易是否會列入莫迪與特朗普的會談議程。



印度外交部表示，貿易、國防合作和技術將是討論的議題之一。