快評：台積電變美積電？“護島神山”瀕崩塌

中評社快評／台積電今日、及12日將在美國召開董事會，這將是台積電成立38年以來，首次將董事會選在台灣以外的地方舉行。去年11月當傳出台積電2025年第一季度的董事會將改到美國召開時，台灣島內輿論已倍感擔憂，台積電真的要變美積電了嗎？



國民黨“立委”賴士葆昨天受訪時表示擔憂，認為台積電此舉可能顯示重心向美國傾斜，台灣當局在美方壓力下，可能促使高科技產業外移，進而影響台灣的產業競爭力。



台積電近年在美國亞利桑那州鳳凰城興建多間晶片廠，前美國總統拜登在任時曾高調前往“撐場”，當時的氣氛看似融洽歡愉，背後卻是一段台積電被變美積電的沉淪故事。



去年6月，台積電董事會改選，十席董事，台籍董事減至四席，外籍董事增至六席（美國五席、英國一席），台籍董事有一席雙重國籍。台灣媒體曾質疑，英美藉董事關鍵時到底聽命於誰？



台積電在台灣被視為“護島神山”，以先進的半導體製程技術獨領全球。張忠謀曾說“台積電是地緣政治兵家必爭之地”。台積電近年踏上在美設廠之路，自此，台灣昔日的“護島神山”逐漸落入美方之手，瀕臨崩塌。



台積電變美積電？狼真的要來了。一方面，台積電被美方覬覦已久，特朗普屢次抱怨台灣“偷走”美國晶片產業，視台積電為“盤中餐”。另方面，台灣當局沒有好好利用美國對台積電的依賴，為島內爭取利益，而是為了抱美國大腿，配合美國政策，甘心把台積電“雙手奉上”。



董事會改在美國舉行，台積電這個“首次”政治意味濃。當“護島神山”崩塌，台灣還剩什麼？！