美智庫：特朗普選區受中國關稅反制影響最大

布魯金斯學會研究發現，受中國關稅反制影響最大的美國地區正是支持特朗普的選區 中評社華盛頓2月10日電（記者 余東暉）中國針對特朗普對華商品加徵10%關稅的反制措施於10日開始生效。美國智庫布魯金斯學會的最新研究發現，受中國報復性關稅影響最大的地區正是在2024年大選中投票支持特朗普的選區。



2月4日特朗普宣佈對中國商品加徵10%關稅，中方隨後宣佈的反制措施包括：對美國出口到中國的總共80種不同的制成品和能源產品徵收報復性關稅，其中對煤炭、天然氣和石油在內的一系列能源出口徵收15%的關稅；對包括卡車、房車和農業機械在內的72種制成品或零部件徵收10%的關稅。



布魯金斯學會大都會項目的研究發現，這80種產品對應美國14個不同的行業。這些行業為美國提供40萬至70萬個就業崗位。雖然此次受影響的行業和就業崗位不像2018年中國更廣的關稅報復措施那麼大，當時有40個行業大約200多萬個就業崗位受影響，但這一輪關稅的性質明顯更為直接，產品清單更短，經濟影響也更集中。



布魯金斯學會的研究報告指出，與2018年的關稅類似，美國工業中心地帶再次承受著中國報復措施的不成比例的影響。受影響最嚴重的一些縣是北達科他州、印第安納州、俄亥俄州、肯塔基州、阿拉巴馬州和西弗吉尼亞州的能源和製造業社區。