“星鄉村”“星農人”培育工作啟動

中評社北京2月11日電／據人民日報報導，產業振興是鄉村全面振興的基礎，是鄉村振興的重中之重。為加力推進農村電商、鄉村旅遊等鄉村產業發展壯大。近日，農業農村部指導抖音等網絡平台，開展“星鄉村”“星農人”培育工作，以公益方式扶持培育一批有特色有潛力的鄉村和發展帶頭人，發揮示範引領作用，推動數字經濟與鄉村產業深度融合，培育鄉村領域新質生產力，助力鄉村全面振興。



近年來，鄉村產業發展如火如荼。近年來，各地區各部門堅持產業興農、質量興農、綠色興農，鄉村產業新功能不斷拓展、鄉村新業態不斷激活，鄉村產業發展取得積極成效。目前，我國累計創建300個國家現代農業產業園、180個優勢特色產業集群、1509個農業產業強鎮、農產品加工轉化率達到72%。



鄉村產業如何進一步精準培育壯大？農業農村部有關負責人介紹，首先，抓大宗產品，重點是節本提效、延鏈增值。要在主產區布局農產品加工，逐步補上精深加工、綜合利用等短板。各地將立足優勢建設標準化原料生產基地，提升產地預冷、保鮮烘幹、精選分級等初加工設施水平，推進精深加工設備數字化、智能化、綠色化改造，全鏈條帶動效益提升。



據介紹，“星鄉村”包括產業電商村和和美鄉村兩類，由各地從具備一定產業電商或鄉村旅遊基礎的鄉村中擇優推薦；“星農人”是指善於運用新媒體手段助力鄉村發展的帶頭人，從“星鄉村”或其所在縣中遴選推薦。活動首期為期3年，每年預計扶持100個左右“星鄉村”和100名左右“星農人”，由抖音平台在人才培育、流量支持、產銷銜接、總結宣傳等方面提供扶持措施。