AI課程充斥網絡，AI使用需要付費學嗎

中評社北京2月11日電／據新華社報導，蛇年伊始，國產人工智能大模型DeepSeek成為話題焦點。計劃假期旅行、定制年夜飯、優化返程路線……AI搜索給這個春節增添了不少便利。但同時，一些打著“AI工具保姆級實用教程”“如何用AI變現”等旗號的付費網課在社交平台上捷足先登，甚至宣稱“不學就掉隊”。AI搜索需要付費學嗎？



製造焦慮動輒收費數百元



今年春節假期，DeepSeek的異軍突起讓各類AI應用的關注度再度攀升，在華為、蘋果等多款手機軟件商城，DeepSeek已連續多日位居“免費App”下載排行榜首位。



然而，技術迭代更新也成為一些人製造“認知斷層”的“商機”。



記者在各大社交平台搜索發現，關於DeepSeek使用的相關教程五花八門，售價從幾十元到數百元不等。記者在小紅書搜索“DeepSeek怎麼用”的詞條時出現了上萬條攻略，“1小時入門教程”“3個月變身AI使用達人”等標題格外吸睛，讓人眼花繚亂。



記者與一位博主私聊後，被其拉入一個近500人的群。看到記者的學習意願，群主主動添加微信，表示收費800元“一對一教授，包學包會”，還發來一份“變現攻略”，稱“可以提供渠道讓你學會後運用AI技術兼職，把學費賺回來”。



一位買過課程的“群友”告訴記者，課程教授的內容幾乎都是網上拼凑的信息，一些所謂的“秘籍”也可在公開信息中搜到，“覺得被騙了”。



記者梳理發現，在各大社交平台，除了教人使用AI工具，還有大量課程教人們如何與AI進行對話、如何將AI部署到本地等，更有甚者以“用AI賺取人生第一桶金”為噱頭打造“AI訓練營”，部分商家還打出“2025年不是AI淘汰人類，而是會AI的人淘汰不會AI的人”等口號，製造AI焦慮。