“六小龍”一鳴驚人　杭州創科驚艶全球

中評社北京2月11日電／據大公報報導，國產AI大模型DeepSeek撼動全球；宇樹科技的春晚扭秧歌人形機器人網絡爆紅；西湖邊蹦出的一只“猴子”去年獲全球遊戲玩家抬上“神壇”……當不少城市還在探討創科產業格局，杭州以“一城之力”孵化出驚艶全球的“六小龍”，在AI、機器人、腦機接口等領域實現領跑。



近日召開的杭州“新春第一會”，會上提出要推動教育科技人才一體發展，打造更高水平“創新活力之城”，全社會研發投入強度力爭突破4%、規上工業企業研發費用占營收比重達3.9%以上。“無事不擾、有求必應”、以政府基金帶動社會資本投入創科的杭州，研發環境更上一層樓。＼大公報記者 王莉杭州報導



聚力AI和機器人 培育出更多DeepSeek



杭州市委副書記、市長姚高員在會上說，杭州“科技創新”在這個春節頻頻刷屏，創新正在成為杭州的城市氣質、產業特質。他表示：“杭州要以長期主義的堅韌培育戰略科技力量、以超常之舉推動高等教育跨越式發展、以全球視野聚焦戰略科技人才、以非常之策激活企業創新活力，讓大興科技、大抓科技、大力發展新質生產力成為奮進2025的最強音。”



在杭州最新發布的《關於推動經濟高質量發展的若干政策（2025年）》中，推動教育科技人才一體發展放在首要位置，提出2025年新認定國家高新技術企業2000家以上；實施市級以上重大科技項目300項以上，企業牽頭或參與的市級科技重大項目占比不低於80%；全年實施科創強基項目18項以上。



新一輪經濟政策中，杭州市級財政資金從去年的490億元增加到502億元（人民幣，下同）。其中，專門統籌15.72%的產業資金，集中投向優質新質生產力，加大對通用人工智能、人形機器人等未來產業支持，希望培育更多類似於DeepSeek、宇樹科技這樣的創新企業。