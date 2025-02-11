“建鏈強圈”從圖紙到樣機只需3天

中評社北京2月11日電／據大公報報導，今年杭州“新春第一會”，各區縣市發言2025年目標任務、工作重點和舉措。其間，“建鏈強圈”“產業集群”“產業生態圈”等成高頻詞匯。



上城區提出，將以“六小龍”之一的群核科技等頭部企業為核心“建鏈圈”，不斷完善具身智能、機器視覺等人形機器人細分賽道的產業生態，培育一批未來產業龍頭企業；高新區（濱江）將以產業創新牽引新型工業化，壯大人工智能、零磁醫療裝備、海洋經濟等產業集群，爭創省級人形機器人未來產業先導區。



據瞭解，自2022年起，杭州就圍繞建設智能物聯、生物醫藥、高端裝備、新材料和綠色低碳等五大產業生態圈，在全市實施產業鏈“鏈長制”。它著眼於貫通上下游產業鏈條的關鍵環節，通過介入產業鏈上下游企業的溝通協同環節，以“鏈長制”方式在要素保障、市場需求、政策幫扶等領域精準發力，形成穩定、發展、提升的長效機制。“鏈長制”是強化產業鏈責任的一種制度創新，按照一位市領導、一條產業鏈、一個工作專班、一個工作方案、一個政策支持的工作原則，由市領導擔任五大產業“鏈長”。



在高新區（濱江）的硬件創新工場，宇樹科技可以在3天內完成從設計圖紙到樣機組裝的全流程。周邊50公里範圍內聚集著2000多家精密製造企業，這種密度使得機器狗關節模組的採購成本比深圳低15%。也有業界人士分析，DeepSeek之所以會出現在杭州，就因為在杭州能找到覆蓋芯片、存儲、板卡和服務器、網絡、算力中心、雲服務和基礎軟件、基礎模型和框架、行業應用的人工智能全產業鏈條企業。