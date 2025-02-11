依托龍頭高校　驗證企業“奇想”

中評社北京2月11日電／據大公報報導，杭州的頭銜不少，“電商之都”“移動辦事之城”“創新之都”等都被人熟知，“全國科技成果概念驗證之都”頭銜卻鮮為人知。目前，依托浙江大學、西湖大學等龍頭高校院所和企業，杭州創建培育了36家概念驗證中心，累計挖引入庫項目756個、驗證項目357個、轉化落地項目193個，項目獲投融資近45億元人民幣。



科研成果產業化大致分為基礎研究、概念驗證、原理樣機、小批量試產和工程化生產五個階段。其中第二到第四階段也被稱為產業的“死亡之穀”。杭州市科技局成果處處長陳希楊介紹，杭州自2022年啟動概念驗證中心建設，“概念驗證就像一個‘篩子’，在眾多富有創意的前沿技術中選出能轉化的‘種子’，打通成果轉化的‘最初一公里’。”



“由我們中心提供驗證支持的‘利用紅細胞裝載抗體偶聯藥物治療實體瘤’項目已經在全球範圍內首次實現新型療法突破，為食管癌患者帶來了治癒希望。”西湖大學創新藥物概念驗證中心主任王廷亮介紹，中心聚焦創新藥物領域，目前已經入庫26項技術驗證項目。



在杭州“新春第一會”上提到，杭州特色科技成果轉移轉化體系將進一步迭代升級，全力打通概念驗證─中試平台─產業化全鏈條，實現技術交易額、新產品產值超9000億元。只要人才或企業有想法，在杭州就能得到概念驗證，想法一旦可行，就可以獲得中試機會，通過這樣一個鏈條，讓創新創意創造變成產品和應用。