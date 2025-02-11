亞冬會後哈爾濱將持續打造高品質冰雪賽事

中評社北京2月11日電／據人民日報報導，哈爾濱亞冬會正如火如荼舉行。作為第二次承辦亞冬會的“爾濱”，當賽事結束後還將會舉辦哪些體育活動呢？



哈爾濱亞冬會執委會副秘書長、主新聞發言人柏志國介紹稱，在亞冬會結束後，哈爾濱將充分把握冰雪體育發展的有利契機和上合組織冰雪體育示範區的建設機遇，依托改造升級後的亞冬會競賽場地，積極謀劃和承接舉辦一批觀賞性強、群眾參與度高的國際國內高品質冰雪賽事。



“我們將持續鞏固和擴大‘帶動三億人參與冰雪運動’成果，接續舉辦國際青少年冰球邀請賽、亞洲速度滑冰馬拉松、越野滑雪馬拉松、冬季鐵人三項世界杯賽等高水平賽事，積極承接冠軍賽、錦標賽、分站賽、巡回賽等專業賽事，打造特色賽事品牌。”他說。



據瞭解，哈爾濱還將聚焦中國—上海合作組織冰雪體育示範區建設，圍繞打造冰雪體育賽事中心，推出包括雪地自行車、雪地足球、冰球等在內的上合冰雪體育賽事，充分發揮冰雪體育在交流合作中的重要地位，助力提升發展動能。



近年來，“跟著賽事去旅行”在全國各地掀起熱潮。柏志國表示，將充分發揮哈爾濱市“奧運冠軍之城”“雙亞冬之城”城市名片的影響力，圍繞“迷人的哈爾濱之夏”“哈爾濱國際冰雪節”等重要時間節點，全力辦好國際體育舞蹈公開賽、哈爾濱國際馬拉松、輪滑馬拉松世界杯、全民健身挑戰賽等大型賽事活動，持續展現城市魅力，為廣大愛好體育者持續奉獻體育盛宴。