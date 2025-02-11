重慶綦江：黨員冬訓　興鄉盡責

中評社北京2月11日電／據新華社報導，“我們創新推動2＋3特色高效農業種、產、加、銷全鏈條發展，主導產業趕水草蔸蘿蔔、官田黑豬規模分別達1.5萬畝、1.5萬頭，全產業鏈綜合產值分別突破1.4億元、7000萬元。”近日，重慶市綦江區趕水鎮岔灘村黨群服務中心會議室，趕水鎮黨委書記龔欽龍向50餘名黨員通報經濟社會發展情況和未來發展規劃，引起了黨員們的熱議。



這是趕水鎮開展黨員冬訓的一個縮影。該鎮還組織黨員們到安穩鎮安穩村考察黑山羊產業，開展現場教學。安穩村黨支部書記張宗強和發展草蔸蘿蔔種植的趕水鎮石房村黨委書記張祥文一拍即合：安穩黑山羊和趕水草蔸蘿蔔聯合發展，共同抱團發展闖市場，做大做強集體經濟，帶動村民增收致富。



不只是趕水鎮，基層黨員冬訓正在綦江火熱開展，黨員們積極為家鄉謀發展大計。



在通惠街道，流動黨員王遠杭第一時間報名參加了冬訓活動，參觀完食品園區後他不禁感慨：“變化真大，企業遍地開花，發展蒸蒸日上。我要不斷學習，更好地適應時代發展，積極為家鄉發展盡我所能。”在三江街道，相關部門利用流動黨員集中返鄉契機，集中組織開展潔淨家園志願服務活動，並通過座談交流宣講政策，引導流動黨員回鄉創業興業。



新盛街道將黨員冬訓與農技培訓相結合，組織黨員深入產業基地，幫助群眾發展大棚蔬菜種植，提升果蔬栽培技術。扶歡鎮則通過視頻教學、現場輔導的方式，開展黨的創新理論教育，築牢黨員理想信念根基。



冬訓遍地開花，不同年齡、不同職業、不同地區的黨員對冬訓需求各異，如何走深走實？



綦江區委組織部部務會成員、區委直屬機關工委副書記楊敏給出了答案：“我們通過前期調研和數據分析，按照‘幹什麼學什麼、缺什麼補什麼’的原則，制定了專門的工作方案，實現了黨組織牽頭帶、黨員主動為、群眾得實惠的多向奔赴”。

