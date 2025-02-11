開放、包容的現代化中國：入境便利旅行便捷

中評社北京2月11日電／據人民日報報導，貼春聯、寫“福”字、逛燈會、品美食……今年春節假期，來中國旅遊、體驗春節文化的外國遊客絡繹不絕。相關部門表示，今年春節假期全國口岸日均出入境人員預計達185萬人次，較去年春節假期增長9.5%；攜程平台數據顯示，春節期間入境游訂單同比增長203%。



過去一年多來，中國過境免簽政策不斷升級、免簽“朋友圈”不斷擴大、入境游服務便利化水平持續提升，越來越多的外國遊客將中國作為旅行目的地，欣賞秀麗的自然風光，體驗深厚的文化底蘊，感受真實、立體、全面的中國。



優化過境免簽政策



讓外國遊客“方便來”



上海東方明珠城市廣場，許多外國遊客爭相與以“蛇來運轉”為主題的巨型毛絨蛇氣模合影留念。“中國春節文化很有特色，上海街頭有著濃濃的年味。這是我第一次在中國過春節，印象很深刻。”意大利遊客緹娜說。



得益於過境免簽政策，從巴黎途經上海轉機的法國遊客多姆寧·戈裡耶和朋友們計劃利用轉機停留時間游覽上海。戈裡耶表示：“春節期間，在上海能看到很多喜慶元素，我們很高興能參加節慶活動。”



今年春節，外國遊客“China Travel”（“中國游”）持續升溫。“中國游”的火爆離不開中國持續推出的一系列靈活、便利的外國人來華政策。據統計，目前中國已同26個國家達成全面免簽，先後對38個國家單方面免簽，對54個國家實行過境免簽，同157個國家和地區締結了互免簽證協定。去年12月，中國宣布將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。

