很炫：春節檔電影中國視覺特效技術引發關注

中評社北京2月11日電／據人民日報報導，浴火重生的哪吒攜手敖丙衝破天元鼎；鳥瞰“舊金山城”，逼真的城市空間令人贊嘆；武功招式行雲流水盡顯英雄豪氣……2025年春節檔電影在視覺特效方面創新突破，讓觀眾看得激動又過癮。



作為展示國家科技硬實力與文化軟實力的重要窗口，近年來，中國電影產業迅速壯大，中國電影視效行業在技術水平、呈現理念、推動電影工業化等方面均超越以往，呈現出強勢發展的勢頭。



從繁榮市場到科技創新



“項目在喂養技術，技術也在輔助項目”



全球單一市場首部票房超10億美元的電影《哪吒之魔童鬧海》，目前檔期內的票房數據仍在穩定增長，其角色數量是第一部的3倍，特效鏡頭近2000個，主創團隊有4000餘人，片尾出現了近140家中國動畫公司……



有業內人士表示，對今天的中國電影視效團隊來說，技術上已經幾乎沒有實現不了的畫面。“《哪吒之魔童鬧海》影片結尾的妖族仙界大戰人數超2億，該片的特效全部由國內團隊完成，足以證明中國的視效行業在這方面走在了世界前列。”中國電影藝術研究中心研究員李鎮說。



中國電影視效技術的發展，離不開中國電影產業迅速壯大帶來的紅利。一名視效行業從業者表示，正是有越來越多的電影項目需要視效支持，才給了中國電影視效技術在實際操作中不斷磨合不斷提升的機會，而繁榮的電影市場，也讓觀眾對電影的視覺呈現提出了越來越高的要求，為行業發展帶來了動力，“項目在喂養技術，技術也在輔助項目，這是相輔相成的關係。”

